Платежные системы заменить, прикрепить.

Есть сайт.На нем стояли ВМ,ЯД,ПайПэл,Манибукерс,СМС.

Один мега спец.Начал менять.В итоге.ВМ не принимается.Палка не работает,манибукерс тоже.

Задача.Починить ВМ.Прикрутить палку. И главное с нуля прикрутить www.liqpay.com/ Вот это.

Хотелось бы это все заделать поскорее.Например прямо щя :).

ICQ 332201678