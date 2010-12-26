Добрый день необходимо написать парсер объявлений с сайта

http://drom.ru/auto/all/

Парсер будет запускаться кроном раз 2-3 часа

скрипт должен зайти на страницу например http://krasnoyarsk.drom.ru/auto/all/ и пройтись по всем объявлениям на странице и спарсить их занеся данные в БД(MYsql). рисунки записав в папку

указывайте цену и сроки, и просьба писать только в проекте!!