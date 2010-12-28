Добавить в дизайн сайта ссылки на онлайн сервисы

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки163 просмотра

Задача не сложная. встроить в пустое место сайта ссылки на онлайн сервисы. (образец www.to38.rosreestr.ru)

14 лет назад
vveco
55 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

KPEATuBHO
Андрей 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$15
1 день
Отличный исполнитель! сделал все супер быстро. Грамотно и с инициативой. Рекомендую
Очень приятно было работать с Владимиром. Четкая постановка задачи. Надеюсь будем сотрудничать в будущем!

Заявки фрилансеров

KPEATuBHO
Андрей 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад

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