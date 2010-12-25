MODx – доработка ресурса VideoBlogAKimA.com

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Приветвую, имеется ТЗ по доработке видеоблога VideoBlogAKimA.com,

ТЗ: http://videoblogakima.com/TZ656566.rar

движок ресурса: MODx Evolution 1.0.3 (Rev: 6653 Date: 1 Apr 2010)

просьба, выслать в асю мини анкету:

- ваше имя

- цена

- сроки

- аккаунт на фрилансе/веблансе или другом лансе, ссылка, если есть

- опыт работе с ПХП

- опыт работе с МОДх

Пишите предложения в ICQ - (39.6-12,0-1 два4)

MODXPHP
14 лет назад
forexAW
Акакий 
34 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв

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