Нужно на сайт добавить скрипты проверки ТИЦ PR Проверка позиций Мониторинг ссылок Ссылочный бюджет Анализ текстов
MODx – доработка ресурса VideoBlogAKimA.com
Приветвую, имеется ТЗ по доработке видеоблога VideoBlogAKimA.com,
ТЗ: http://videoblogakima.com/TZ656566.rar
движок ресурса: MODx Evolution 1.0.3 (Rev: 6653 Date: 1 Apr 2010)
просьба, выслать в асю мини анкету:
- ваше имя
- цена
- сроки
- аккаунт на фрилансе/веблансе или другом лансе, ссылка, если есть
- опыт работе с ПХП
- опыт работе с МОДх
Пишите предложения в ICQ - (39.6-12,0-1 два4)
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Необходимо портировать сайт www.bportal.ru работающий в настоящее время на MSSQL + ASP (не ASP.NET) на Mysql + php. В настоящее время БД сайта содержит ~ 120 таблиц (из них процентов 30 ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $10
Создал группу меток, как показано на примере http://api.yandex.ru/maps/jsapi/examples/mapgroupmenu.html Но возникла проблема - построение меню идет исключительно общим списком, генерируемым с названий групп, а необходимо, чтобы я мог вручную расставить ссылки со своими ...Завершен14 лет назад
- $150
Ребята, нужно сделать небольшую презентацию на флеше. Суть презентации изложена в прилагаемом файле, там и описание что должно быть, там и картинки, которые будут присутствовать в презентации, там и кнопки основного меню готовые (активные ...Завершен14 лет назад
- $50
Задача следующая , нужно сделать скрипт который позволит выбирать регион сайта как у Яндекса tune.yandex.ru/region/?re... (Когда выбор идет не на основе IP) Должны присутствовать все официальные регионы Яндекса (search.yaca.yandex.ru/geo... ) Нам нужно разместить выбор региона ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $125
Создание веб-приложения учета клиентов,учета товаров ,заказов,продаж ,склад, и т.д.Завершен14 лет назад
Нужно написать простой паук - он должен собрать базу данных на facebook вида айди аккаунта - фотография человека(из аватарки) платформа: php + mysqlЗакрыт14 лет назад
Нужно написать простой паук - он должен собрать базу данных всех пользователей на vkontakte вида айди аккаунта - фотография человека(из аватарки) - сохранение в фаловую систему в виде графического файла ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $20
Есть три MYSQL базы данных, основная задача скрипта - синхронизация первой БД с 2 и 3 плюс некоторые замены. Никакого интерфеса, только конфиг файл. В первой БД будет поле, содержащее переменные в таком виде: ...Закрыт14 лет назад
Есть в гугл ридере пару рсс,новости которых надо сохранить либо в тхт либо в HTML. Сохранить нужно только из гугл ридера, другие варианты не предлагать. Интересует стоимость парсера и сроки ...Закрыт14 лет назад