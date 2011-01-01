Портировать сайт с MSSQL+ASP на Mysql+PHP

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Закрыт4 заявки197 просмотров

Необходимо портировать сайт www.bportal.ru работающий в настоящее время на MSSQL + ASP (не ASP.NET) на Mysql + php.

В настоящее время БД сайта содержит ~ 120 таблиц (из них процентов 30 лишние и в дальнейшем не будут нужны) и 46 процедур.

срок выполнения проекта - не более 2 недель.

ASP.NETMySQLPHP
14 лет назад
pl2006
Павел 
50 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

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