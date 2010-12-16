Поменять кодировку во всей админке сайта

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Закрыт3 заявки154 просмотра

Приветствую!

Есть самописный php-движок большого интернет-магазина (порядка 400 управляющих функциональный файлов). Сейчас весь движок (включая базу мускуля) заточен под "виндоус-1251".

Задача - поменять кодировку на utf-8.

Жду предложений, как это можно сделать!

Ручную конвертацию файлов не предлагать, исходные коды выслать также не могу (ваша задача - разработать технологию, предложить решение, с помощью которого я смогу сделать все сам).

PHP
14 лет назад
tibitibidoh
Игорь 
58 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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