Поменять кодировку во всей админке сайта

Приветствую!

Есть самописный php-движок большого интернет-магазина (порядка 400 управляющих функциональный файлов). Сейчас весь движок (включая базу мускуля) заточен под "виндоус-1251".

Задача - поменять кодировку на utf-8.

Жду предложений, как это можно сделать!

Ручную конвертацию файлов не предлагать, исходные коды выслать также не могу (ваша задача - разработать технологию, предложить решение, с помощью которого я смогу сделать все сам).