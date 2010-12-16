Задачи для специалиста по Drupal + UberCart

Нужен человек, разбирающийся в API Drupal и Ubercart для решения возникающих по ходу изготовления сайта задач.

Конкретно, что нужно сейчас:

Есть связка: Drupal6 + UC2 + UC Node Checkout (выборка товаров для NC идёт через views).

Надо сделать так, чтобы для одного и того же товара можно было как использовать node checkout, так и обходиться без него (просто добавлять в корзину), в зависимости от поставленной покупателем галочки в чекбоксе на странице товара в каталоге. Правильный вариант, имхо: привязать запуск Node Checkout к аттрибуту товара, поскольку когда заворачиваем на NC, то и цена товара приподнимается. Но не настаиваю - пути реализации обсуждаемы.

После этого периодически будут и другие задачи.