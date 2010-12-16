Магазин находится по адресу http://temp.models-hobby.com , сделан на основе скрипта VamShop по прилагаемому Т.З. Требуется устранить глюк с появлением двойного заказа в админке.
Задачи для специалиста по Drupal + UberCart
Нужен человек, разбирающийся в API Drupal и Ubercart для решения возникающих по ходу изготовления сайта задач.
Конкретно, что нужно сейчас:
Есть связка: Drupal6 + UC2 + UC Node Checkout (выборка товаров для NC идёт через views).
Надо сделать так, чтобы для одного и того же товара можно было как использовать node checkout, так и обходиться без него (просто добавлять в корзину), в зависимости от поставленной покупателем галочки в чекбоксе на странице товара в каталоге. Правильный вариант, имхо: привязать запуск Node Checkout к аттрибуту товара, поскольку когда заворачиваем на NC, то и цена товара приподнимается. Но не настаиваю - пути реализации обсуждаемы.
После этого периодически будут и другие задачи.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
Доброго времени, необходимо сделать ЧПУ для shopscript, пример: http://www.mskpresent.ru/category_20.html, сделать на http://www.mskpresent.ru/podnosy.htmlВеб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $1000
Требуется создать и установить каталог свадебных услуг с возможностью регистрации пользователей и модерации содержимого сайта. Структура каталога: Категория> Подкатегория > Информационная карточка. Наличие поисковой ленты по сайту, возможность сортировки каталога по признакам. Необходимо, ...Веб-программирование13 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Формат выгрузки: LT LT_6746 //здесь берется customer_id CG_8881 16.12.2010 18:59:41 n/a Татьяна ...Завершен14 лет назад
Нужно добавить хтмл редактор при редактировании страниц (для вставки мета тегов) -чтобы был на каждой странице сайта. цмс самописная.(в админке возможности добавления страниц нет). адрес сайта laperlehotel . comВеб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $350
Только программирование, без дизайна. Технология: Ruby on rails, AJAX, Javascript, HTML, MySQL. Общее: Каталог рецептов еды с возможностью добавления зарегистрированными пользователями. Доп.особенность: редактирование шага приготовления блюда должно ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо по готовому дизайну сделать шаблон для OpenCart. Срок до воскресенья. бюджет 1800р. оставляйте свои контакты. никакой предоплаты оплата поэтапно.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требуется написать простой парсер новостей с сайта, который я сообщу только разработчику. Новости будут заносится в mysql. Из требований только исключение дублей и перевод на украинский язык через translate.google.ru или другой переводчик(ссылку предоставлю).Закрыт14 лет назад
Добавить 73 статьи в сайт на джомле Статьи в ворде, каждая статья в отдельном файле.Веб-программирование15 заявокЗакрыт14 лет назад
Добрый день Задача заключается в следующем. Нужно сделать при заказе товара оплату и доставку (standart shiping module) в виде выпадающего списка( select). Большая просьба кто не знает как сделать не писать и не ...Завершен14 лет назад