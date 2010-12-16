Магазин находится по адресу http://temp.models-hobby.com , сделан на основе скрипта VamShop по прилагаемому Т.З. Требуется устранить глюк с появлением двойного заказа в админке.
Каталог свадебных услуг
Требуется создать и установить каталог свадебных услуг с возможностью регистрации пользователей и модерации содержимого сайта. Структура каталога: Категория> Подкатегория > Информационная карточка. Наличие поисковой ленты по сайту, возможность сортировки каталога по признакам.
Необходимо, чтобы в информационной карточке зарегистрированный пользователь мог в любой момент редактировать информацию о себе, загружать фотографии, видео и аудио-ролики. Далее необходимо, чтобы любой посетитель мог бы оставить комментарий (в т.ч. к каждой фотографии, к каждому видео или аудио-ролику).
Дизайн сайта необходимо сделать по эскизу заказчика (изображение будет показано при приеме заявки).
Оплата по сдаче работы.
Заявки фрилансеров
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