Требуется создать и установить каталог свадебных услуг с возможностью регистрации пользователей и модерации содержимого сайта. Структура каталога: Категория> Подкатегория > Информационная карточка. Наличие поисковой ленты по сайту, возможность сортировки каталога по признакам.

Необходимо, чтобы в информационной карточке зарегистрированный пользователь мог в любой момент редактировать информацию о себе, загружать фотографии, видео и аудио-ролики. Далее необходимо, чтобы любой посетитель мог бы оставить комментарий (в т.ч. к каждой фотографии, к каждому видео или аудио-ролику).

Дизайн сайта необходимо сделать по эскизу заказчика (изображение будет показано при приеме заявки).

Оплата по сдаче работы.