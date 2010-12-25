Сайт на Joomla. Подправить css

На сайте http://kuponi.com.ua/ необходимо подправить css.

Нужно чтобы первая статья на главной странице и в разделах городов (к примеру http://kuponi.com.ua/kiev) имела другой вид заголовка.

А именно, чтобы болдом было выделено не только первое слово, а все предложение и чтобы цвет был не фиолетовый а голубой.