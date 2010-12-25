Сайт на Joomla. Подправить css

$6
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки241 просмотр

На сайте http://kuponi.com.ua/ необходимо подправить css.

Нужно чтобы первая статья на главной странице и в разделах городов (к примеру http://kuponi.com.ua/kiev) имела другой вид заголовка.

А именно, чтобы болдом было выделено не только первое слово, а все предложение и чтобы цвет был не фиолетовый а голубой.

CSSJoomla
14 лет назад
jokerk
41 год
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Парсер погоды

    Написать парсер погоды с сайта hmn.ru по всем регионам, хранить в БД все и соотносить по датам ( то ест ьв прошлом году в эту дату было в этом городе такая температура.

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Написать парсер

    Необходимо написать парсер простого html-сайта. Страница содержит картинки и описание к ним. Сайт объемный - около 20 000 страниц. Все подробности расскажу в личке.

    HTML
    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Доработка сайта на MODx

    $110

    Есть сайт vega.elasticweb.ru/ на MODx. Cделано всё, кроме 10го пункта из ТЗ. ТЗ и скриншот прикрепляю, вёрстка есть, смотреть только 10й пункт. Страница http://vega-practika.ru/temp/add.html Прошу реально оценить можете ли вы сделать это ...

    MODX
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Написать плагины к Socialengine

    $100

    Нужно написать плагины к SE. 1. Плагин, который видоизменил бы доску объявлений, сделал ее более удобной в навигации, и вывел последние 10 объявлений на главную страницу в указанное место. 2. Плагин, который выводит ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Скрипт для сайта "вконтакте"

    $50

    Смысл скрипта в том что бы он нажимал скажем каждые 10 секунд на странице http://vkontakte.ru/matches.php?act=search кнопку да хочу. Функционал: 1) выбо критерий что предлогаются с боку 2) авторизация что бы можно ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужно решить задачу

    Вобщем, у меня имеется некоторое кол-во товара, у каждого есть кнопка "в корзину", мне надо по нажатию этой кнопки добавить этот товар в файл в котором будут храниться имя пользоват, наимен.товара и кол-во

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Настройка, исправление сайта на Cake php

    $50

    Настройка, исправление,доработка скрипта сайта аукциона на Cake php Сайт аукциона на Cake php (на подобие swoopo)надо сделать :- Время аукциона подходит к концу и на последней секунде включается (автостоп)пауза ...

    AJAXPHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Вёрстка из PSD (1 страница) + натянуть на CMS

    $100

    Требуется создание мини-сайта (без наполнения) на базе имеющегося PSD-макета и CMS Energine (http://energine.org) Требования по вёрстке: РЕЗИНОВАЯ блочная кроссбраузерная вёрстка, валидный аккуратно-написанный код. Требования по интеграции в CMS: с ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад