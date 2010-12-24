Вёрстка из PSD (1 страница) + натянуть на CMS

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок290 просмотров

Требуется создание мини-сайта (без наполнения) на базе имеющегося PSD-макета и CMS Energine (http://energine.org)

Требования по вёрстке: РЕЗИНОВАЯ блочная кроссбраузерная вёрстка, валидный аккуратно-написанный код.

Требования по интеграции в CMS: с помощью стандартных средств, уже имеющихся в Energine, реализовать следующее:

• любой текст из макета должен быть редактируемым (основной блок, слоган, копирайты, телефон);

• главное меню сайта должно быть изменяемо (количество пунктов и их названия);

• многоязычность контента (русский, украинский, английский). По-умолчанию – русская версия.

Все страницы сайта будут идентичны по своей структуре: меню + статическое текстовое содержимое. В разделе «Контакты» требуется вставить форму для отправки письма по E-mail (из шаблона CMS), возможно с незначительной доработкой (поля формы).

Превьюшка макета прилагается. Основной макет PSD (нельз вложить из-за большого объёма) передам по факту достижения договорённости о выполнении заказа.

По ТЗ: нет никакой экзотики; дизайн и вёрстка достаточно простые; CMS имеет полностью открытый код и хорошую сопроводительную документацию. Для хорошего специалиста здесь максимум на день работы (с перерывами...).

14 лет назад
_alexey_
Алексей 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва

Выбранный исполнитель

Amirov
38 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
$100
5 дней

Заявки фрилансеров

Amirov
38 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад

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