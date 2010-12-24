Сделать скрипт временной акции

Нужно сделать скрипт со следующими функциями:

Посетитель получает ссылку нажав нажав на которую он переходит на страницу с временной акцией, там работает таймер показывающий что до конца акции осталось Час.Мин.Сек. после завершения акции, на эту страницу этот посетитель попасть не может, и ему показывается что акция закончилась.

В то же время, если на эту страницу заходит другой посетитель, для него все это повторяется, то есть на его таймере новый отчет до конца акции, и когда она закончится, он тоже не сможет зайти на эту страницу. И так для каждого посетителя.

Реализация с помощью cookie и JavaScript, если можете по другому реализовать пишите.

Жду вашу цену и срок.