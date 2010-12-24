Требуется создать полный аналог userator.ru вместе с приложением-программой. цена и сроки имеют значение.
Сделать скрипт временной акции
Нужно сделать скрипт со следующими функциями:
Посетитель получает ссылку нажав нажав на которую он переходит на страницу с временной акцией, там работает таймер показывающий что до конца акции осталось Час.Мин.Сек. после завершения акции, на эту страницу этот посетитель попасть не может, и ему показывается что акция закончилась.
В то же время, если на эту страницу заходит другой посетитель, для него все это повторяется, то есть на его таймере новый отчет до конца акции, и когда она закончится, он тоже не сможет зайти на эту страницу. И так для каждого посетителя.
Реализация с помощью cookie и JavaScript, если можете по другому реализовать пишите.
Жду вашу цену и срок.
Выбранный исполнитель
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