Есть готовый сверстанный дизайн форума. Необходимо подружить его с надежным форумом и внедрить в сайт www.primemoto.ru
Довести сайт до ума
Ищу фирму, готовая довести сайт до ума.
Есть готовый сайт, etnosfera.ru/
вот краткое тз:
-подправить немного дизайн
-добавить возможность заказа печатных изданий прямо на сайте (цены отображаются только при заказе)
-настроить админку сайта, настроить выгрузку файлов на сайт, доделать систему добавления новостей.
(новых движков не предлагать)
движок самописный
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