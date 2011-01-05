Накидать базу в мускуле и морду к ней

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок220 просмотров

Всем привет

необходимо сделать таблицу с полями:

id

название

контактное лицо

адрес

телефон

что покупали

статус (позвонили/работаем/не нужно/не звонили)

коментарий

к табличке нужна вебморда

со выводом таблицы (с редактированием)

фильтрацией по определенным параметрам (напр. что покупали или статусу)

форма для добавления-редактирования

желательно чтобы была поддержка аякса (т.е. при нажатии на позицию (название компании и статус) она слайдилась и отображались данные)

жду предложений по срокам и цене

оплачиваю яндексами

14 лет назад
S1ash
35 лет
19 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

NightStranger
Тарас 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$30
2 дня
Сделал быстро и качественно +10
Хороший заказчик Четкая формулировка задачи и открытость к диалогу Приятно было работать

Заявки фрилансеров

NightStranger
Тарас 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад