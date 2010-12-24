Надо настроить кириллическое отображение (думаю через htaccess - других вариантов вроде нет):

http://скупщик.рф/computer.html - выглядит не очень..

http://скупщик.рф/компьютеры - а так уже лучше)

как реальный пример:

http://президент.рф/новости = http://президент.рф/news

а мне нужно сделать так:

http://скупщик.рф/computer.html = http://скупщик.рф/компьютеры - т.е. получается можно и так открыть, и так.