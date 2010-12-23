Необходимо сверстать по 15 PSD макетам готовые HTML макеты для передачи заказчику. Задание на верстку. 1. Все исходные PSD драфты будут расшарены через Dropbox. 2. Для ориентира в аттаче вышлю на мыло все примеры драфтов ...
Крупный проект для опытного Flash разработчика
Добрый день.
Требуется флеш/флекс разрабочик или команда для работы над проектом по созданию онлайн сервиса для общения через интернет.
Суть проекта:
- видеочат и групповой текстовый чат с использованием Adobe Cirrus.
- взаимодействие с сервером через АМФ (BlazeDS).
- запись видеопрезентаций с использованием WOWZA на серверной стороне.
Вкратце о проекте:
- проект представляет собой достаточно объёмный сервис для общения через интернет посредством видеочата.
- над проектом уже работает команда из дизайнера и Java разработчиков.
- проекту очень не хватает опытного Flash разработчика для реализации описанного выше фунционала.
- существует подробное ТЗ на английском языке. ТЗ я вышлю позднее, наиболее перспектинвым кандидатам.
Что требуется от кандидатов?
1) Готовность начать работу в ближайшее время и активно работать над проектом весь январь и февраль 2011.
2) Опыт программирования на Action Script (от одного года), желательно опыт работы над крупными проектами. Понимание ООП, MVC и других слов на 3 буквы. Умение писать код так, чтобы внуки гордились.
3) Большой плюс: опыт работы с Adobe Stratus/Cirrus. Или опыт написания видеочатов с использованием альтернативных технологий.
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