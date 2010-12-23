Крупный проект для опытного Flash разработчика

$5000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки194 просмотра

Добрый день.

Требуется флеш/флекс разрабочик или команда для работы над проектом по созданию онлайн сервиса для общения через интернет.

Суть проекта:

- видеочат и групповой текстовый чат с использованием Adobe Cirrus.

- взаимодействие с сервером через АМФ (BlazeDS).

- запись видеопрезентаций с использованием WOWZA на серверной стороне.

Вкратце о проекте:

- проект представляет собой достаточно объёмный сервис для общения через интернет посредством видеочата.

- над проектом уже работает команда из дизайнера и Java разработчиков.

- проекту очень не хватает опытного Flash разработчика для реализации описанного выше фунционала.

- существует подробное ТЗ на английском языке. ТЗ я вышлю позднее, наиболее перспектинвым кандидатам.

Что требуется от кандидатов?

1) Готовность начать работу в ближайшее время и активно работать над проектом весь январь и февраль 2011.

2) Опыт программирования на Action Script (от одного года), желательно опыт работы над крупными проектами. Понимание ООП, MVC и других слов на 3 буквы. Умение писать код так, чтобы внуки гордились.

3) Большой плюс: опыт работы с Adobe Stratus/Cirrus. Или опыт написания видеочатов с использованием альтернативных технологий.

Java
14 лет назад
Unicsoft
Алексей 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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