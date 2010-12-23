Нужен скрипт парсер музыки например из звукофф.ру вконтакте.ру и т.д требования - форма поиска - ввел запрос - нажал найти - выбрал из результатов что нравится - нажал скачать - скачалось ) так же ...
Сверстать HTML макеты.
Необходимо сверстать по 15 PSD макетам готовые HTML макеты для передачи заказчику. Задание на верстку. 1. Все исходные PSD драфты будут расшарены через Dropbox. 2. Для ориентира в аттаче вышлю на мыло все примеры драфтов в JPEG. 3. Детальная задача будет предоставлена непосредственному исполнителю.
Стоимость работы установлена. Результат работы с первой страницей требуется сдать в течении суток т.к. необходимо сразу определить Вашу работоспособность. Время ценно для всех.
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