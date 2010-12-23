Сверстать HTML макеты.

$160
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок140 просмотров

Необходимо сверстать по 15 PSD макетам готовые HTML макеты для передачи заказчику. Задание на верстку. 1. Все исходные PSD драфты будут расшарены через Dropbox. 2. Для ориентира в аттаче вышлю на мыло все примеры драфтов в JPEG. 3. Детальная задача будет предоставлена непосредственному исполнителю.

Стоимость работы установлена. Результат работы с первой страницей требуется сдать в течении суток т.к. необходимо сразу определить Вашу работоспособность. Время ценно для всех.

HTML
14 лет назад
oskol-art
Максимов 
44 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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