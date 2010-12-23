Сверстать HTML макеты.

Необходимо сверстать по 15 PSD макетам готовые HTML макеты для передачи заказчику. Задание на верстку. 1. Все исходные PSD драфты будут расшарены через Dropbox. 2. Для ориентира в аттаче вышлю на мыло все примеры драфтов в JPEG. 3. Детальная задача будет предоставлена непосредственному исполнителю.

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