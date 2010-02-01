Требуется программирование портала, множество разделов. CMS на основе SMARTY, PHP MySQL Оплата 4-7$ в час (в зависимости от качества). Работа на несколько месяцев, каждый день нужно показывать результат (т.е. совмещать еще с ...
Подкорректировать flash-шаблон
Есть бесплатный flash-шаблон, в котором не корректно отображаются русские символы.
Нужно сделать так, чтобы они отображались корректно.
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