Подкорректировать flash-шаблон

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Закрыт3 заявки130 просмотров

Есть бесплатный flash-шаблон, в котором не корректно отображаются русские символы.

Нужно сделать так, чтобы они отображались корректно.

14 лет назад
antigen_dll
Максим 
41 год
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

bananan
Мыкола 
55 лет
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад
7 отзывов(-2)
14 лет назад
$30
1 день

Заявки фрилансеров

bananan
Мыкола 
55 лет
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад
7 отзывов(-2)
14 лет назад