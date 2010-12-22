Разработка флеша для сайта

Нужно сделать флеши для сайта с нашего дизайна. Флеш должен быть практически 1 в 1 как на сайте http://www.cantrellportrait.com/

Наш дизайн тоже похож.

от Вас сроки, сумма, примеры работ и контакты.

Все подробности обсудим с исполнителем.

Работа срочная, сроки поджали!