Разработка флеша для сайта

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки126 просмотров

Нужно сделать флеши для сайта с нашего дизайна. Флеш должен быть практически 1 в 1 как на сайте http://www.cantrellportrait.com/

Наш дизайн тоже похож.

от Вас сроки, сумма, примеры работ и контакты.

Все подробности обсудим с исполнителем.

Работа срочная, сроки поджали!

14 лет назад
media-g
Ренат 
44 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров