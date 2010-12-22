Доработки сайта Drupal CMS

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка106 просмотров

Добрый вечер!

Необходимо внести несколько правок в код сайта на Drupal

Drupal
14 лет назад
Chieftec
Кирилл 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

drupkit
Сергей 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$32
1 день

Заявки фрилансеров

drupkit
Сергей 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад