Установка wordpress 3 из бекапа на другой домен

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки183 просмотра

Есть бекап вордпресса (код+бд), полученный с одного домена, нужно его установить на другой домен.

Опыт работы с вп и положительные отзывы на веблансере обязательны.

WordPress
14 лет назад
anatlys
49 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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