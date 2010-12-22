Доработка сайта на движке Live Street.

Есть необходимость доработки сайта компании. Сайт запущен на движке Live Street. Цели сайта – презентация продукта и предоставление клиентам компании и целевой аудитории удобного инструмента для общения.

Задания будут выдаваться поблочно. Мы ставим задачи, Вы оцениваете стоимость их исполнения и сроки реализации.

Посмотрите сайт floragrow.ru/ – развернут на стандартном Live Street. В данный момент стоит задача выстроить общую структуру сайта, что бы мог начать работу дизайнер. Задания будут выдаваться поблочно. Первый блок заданий в приложенном файле. Оцените сроки выполнения и стоимость реализации.

Ув, фрилансеры, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с ТЗ, после чего укажите Вашу цену на его выполнение. Приблизительно, отведённый срок на работу с первым блоком – 3-4 дня.