На портале имеется такой функционал: Зарегистрированный клиент (его адрес есть в базе данных ) открывает страницу, на которой список адресов, скажем, из 3 координат. Например, 1. Karlsruhe, ...
Доработка сайта на движке Live Street.
Есть необходимость доработки сайта компании. Сайт запущен на движке Live Street. Цели сайта – презентация продукта и предоставление клиентам компании и целевой аудитории удобного инструмента для общения.
Задания будут выдаваться поблочно. Мы ставим задачи, Вы оцениваете стоимость их исполнения и сроки реализации.
Посмотрите сайт floragrow.ru/ – развернут на стандартном Live Street. В данный момент стоит задача выстроить общую структуру сайта, что бы мог начать работу дизайнер. Задания будут выдаваться поблочно. Первый блок заданий в приложенном файле. Оцените сроки выполнения и стоимость реализации.
Ув, фрилансеры, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с ТЗ, после чего укажите Вашу цену на его выполнение. Приблизительно, отведённый срок на работу с первым блоком – 3-4 дня.
Заявки фрилансеров
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