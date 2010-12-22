Нужно создать модуль расширенного поиска по типам товара и другим критериям для Joomla + Virtuemart. Дополнительно: настройка отображения категорий (меню слева)
Расчет расстояний между несколькими пунктами
На портале имеется такой функционал:
Зарегистрированный клиент (его адрес есть в базе данных ) открывает страницу, на которой список адресов, скажем, из 3 координат. Например,
1. Karlsruhe, Hauptstr. 12
2. Frankfurt, Hasenpfad 8
3. Bonn, Adenauerplatz 1
Задача - предоставить этому пользователю информацию о расстоянии и предполагаемом времени поездки между каждым из пунктов.
В начало и конец списка нужно подгрузить и его адрес и тогда это должно выглядеть так:
(1. и 5. - адрес пользователя) km часы
1. Stuttgart, Gartenstr. 15
120 1,2
2. Karlsruhe, Hauptstr. 12
100 1,0
3. Frankfurt, Hasenpfad 8
150 1,5
4. Bonn, Adenauerplatz 1
370 3,7
5. Stuttgart, Gartenstr. 15
Общий километраж маршрута 740
Я скажу только, что другого варианта, наверное и нет - адреса инициализируются через Google Map. В нем же есть выбор маршрута. То есть, замер будет произведен не по прямой линии, а согласно имеющихся дорог.
Одно из главных условий - указать точное время исполнения заказа.
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