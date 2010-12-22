Расчет расстояний между несколькими пунктами

На портале имеется такой функционал:

Зарегистрированный клиент (его адрес есть в базе данных ) открывает страницу, на которой список адресов, скажем, из 3 координат. Например,

1. Karlsruhe, Hauptstr. 12

2. Frankfurt, Hasenpfad 8

3. Bonn, Adenauerplatz 1

Задача - предоставить этому пользователю информацию о расстоянии и предполагаемом времени поездки между каждым из пунктов.

В начало и конец списка нужно подгрузить и его адрес и тогда это должно выглядеть так:

(1. и 5. - адрес пользователя) km часы

1. Stuttgart, Gartenstr. 15

120 1,2

2. Karlsruhe, Hauptstr. 12

100 1,0

3. Frankfurt, Hasenpfad 8

150 1,5

4. Bonn, Adenauerplatz 1

370 3,7

5. Stuttgart, Gartenstr. 15

Общий километраж маршрута 740

Я скажу только, что другого варианта, наверное и нет - адреса инициализируются через Google Map. В нем же есть выбор маршрута. То есть, замер будет произведен не по прямой линии, а согласно имеющихся дорог.

Одно из главных условий - указать точное время исполнения заказа.