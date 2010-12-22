Joomla, VirtueMart атрибуты товара JavaScript,PHP

Пример __http://edivan.ru/product/135

Основные элементы - Ткань Верх, Ткань Низ, должна так же работать кнопка выбора материала как на сайте примера.

Ткани разделяются на 6 групп (цены в приложении) каждая из них имеет свою цену, при выборе должно учитываться (Если человек для верха и низа выбирает ткани разных категорий, то необходимо, чтобы стоимость рассчитывалась исходя из более дорогой).

В общей цене необходимо реализовать подсчет цены в зависимости от выбранной цены ткани и длинны (цена выбранной ткани * (длинна+ширина)).

__http://seo-in-time.ru/index.php?page=shop.product_details&category_id=5&flypage=flypage.tpl&product_id=6&option=com_virtuemart&Itemid=3

Задействованы будут данные атрибуты только в 4-ех товарах.