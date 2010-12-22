Требуется поставить код sape на php. Движок самописный. Стучите в асю: 309373692
Joomla, VirtueMart атрибуты товара JavaScript,PHP
Пример __http://edivan.ru/product/135
Основные элементы - Ткань Верх, Ткань Низ, должна так же работать кнопка выбора материала как на сайте примера.
Ткани разделяются на 6 групп (цены в приложении) каждая из них имеет свою цену, при выборе должно учитываться (Если человек для верха и низа выбирает ткани разных категорий, то необходимо, чтобы стоимость рассчитывалась исходя из более дорогой).
В общей цене необходимо реализовать подсчет цены в зависимости от выбранной цены ткани и длинны (цена выбранной ткани * (длинна+ширина)).
__http://seo-in-time.ru/index.php?page=shop.product_details&category_id=5&flypage=flypage.tpl&product_id=6&option=com_virtuemart&Itemid=3
Задействованы будут данные атрибуты только в 4-ех товарах.
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