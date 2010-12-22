Добрый день! Тз: Есть скрипт БИТРИКСА http://www.1c-bitrix.ru/products/cms/editions/portal.php Есть лицензия! Нужно сделать фото портал! Дизайн! Модули необходимые!
Вёрстка и галерея на Joomla
Есть почти завершённый проект. Диск74.рф/1/
Верстальщик убежал на сессию, необходимо ДОвыполнить его работу.
Я дизайнер, поэтому все psd и моя поддержка, разумеется, будут.
I. Поправка деталей.
1) Изменить контакты в «подвале».
2) Сделать весь текст шрифтом «Calibri».
3) Внести изменения в основное изображение на главной (изображение рядом с ТЗ).
Сделать фон. Градиент лёгкого серого (как в прикреплённом изображении), начинающийся снизу.
4) Изменить цвет горизонтального меню всех вторичных страниц в «шапке».
II. Вёрстка двух простых страниц.
* Вёрстка ТОЛЬКО «тела».
1) «Контакты». Две колонки. Форма отправки сообщения с сайта на e-mail.
2) «Прайс». 6 таблиц. К вечеру среды, вероятно, кое-что там поменяется.
III. Создание/Подгон галереи.
Есть много фотографий, нужно сделать из этого полноценную галерею. Принцип оформлен в прилагающихся скриншотах. Пример того, что должно быть в итоге: disk74.ru/portfolio/index...
P.S. Возможна проработка задач разными верстальщиками. Ибо сроки поджимают. Лишь бы I и II выполнялись одним верстальщиком.
В приложении подробное ТЗ.
Предлагайте пожалуйста сроки и цену.
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