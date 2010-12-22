Вёрстка и галерея на Joomla

Есть почти завершённый проект. Диск74.рф/1/

Верстальщик убежал на сессию, необходимо ДОвыполнить его работу.

Я дизайнер, поэтому все psd и моя поддержка, разумеется, будут.

I. Поправка деталей.

1) Изменить контакты в «подвале».

2) Сделать весь текст шрифтом «Calibri».

3) Внести изменения в основное изображение на главной (изображение рядом с ТЗ).

Сделать фон. Градиент лёгкого серого (как в прикреплённом изображении), начинающийся снизу.

4) Изменить цвет горизонтального меню всех вторичных страниц в «шапке».

II. Вёрстка двух простых страниц.

* Вёрстка ТОЛЬКО «тела».

1) «Контакты». Две колонки. Форма отправки сообщения с сайта на e-mail.

2) «Прайс». 6 таблиц. К вечеру среды, вероятно, кое-что там поменяется.

III. Создание/Подгон галереи.

Есть много фотографий, нужно сделать из этого полноценную галерею. Принцип оформлен в прилагающихся скриншотах. Пример того, что должно быть в итоге: disk74.ru/portfolio/index...

P.S. Возможна проработка задач разными верстальщиками. Ибо сроки поджимают. Лишь бы I и II выполнялись одним верстальщиком.

В приложении подробное ТЗ.

Предлагайте пожалуйста сроки и цену.