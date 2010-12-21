Создание на сайте vkontakte.ru приложения.

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Закрыт4 заявки147 просмотров

Суть приложения пополнения счета мобильных операторов голосами с контакта!

14 лет назад
drdimitrij
Дима 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров