Дописать веб-приложение jQuery

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок169 просмотров

Доброго времени суток.

Появилась необходимость дописать веб-приложение на jQuery.

Необходимо иметь опыт разработки веб-приложений, знать основы PHP, jscript, ajax...

Высылаю пример существующего приложения по запросу, после обсуждения возможна предоплата.

Предоставляем доступ к серверу, сроки не горят, в случае успешного сотрудничества гарантируется масса новых и интересных заказов.

Оплата через wm/qiwi.

Спасибо.

AJAXjQueryPHP
14 лет назад
orik
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im1
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im1
42 года
17 лет в сервисе
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2 года назад
14 лет назад