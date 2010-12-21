Дописать веб-приложение jQuery

Есть интернет-магазин на CMS ModX(функционал магазина самописный). Нужно реализовать модуль статистики согласно ТЗ. Реализовать нужно для сайтов всех регионов(там один движок, но разные сайты просто ко всем нужно привязать, выборка есть по регионам)