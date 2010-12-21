Сайт под ключ (дизайн+кодинг)

Нужен сайт на Джумле (очень предпочтительно) "под ключ".

Предварительное ТЗ (более подробно будет обсуждаться с выбранным исполнителем):

== Дизайн ==

Элементы на главной странице

Логотип

Меню

Новости (она же главная страница)

Релизы

О компании

Админка (видна только админу)

Блок пользователя (инфо/авторизация)

Блок с текущими релизами

Блок с новыми добавлениями (файлы)

Пожелания по дизайну: строгий стиль, без рюшечек и финтифлюшечек, ничего лишнего, графики по минимуму.

Дизайн сдается поэтапно

1. три скетча на выбор - оплата

2. три цветовых гаммы на выбор - оплата

3. финальная версия - оплата.

Соответственно, нужен общий дизайн и макет страницы релизов (см. ниже, что на ней должно быть)

==Контент/Кодинг==

“Новости”

Общий вид:

Дата -- Событие (кратко) -- линк “подробно”

Новости бывают двух видов. В основном - автоматически генерируемые новости при добавлении: 1) новых релизов (“подробно” - на страницу релиза) 2) файлов к этому релизу (вместо “подробно” - линк на скачивание файла). Ну и второй вариант - вручную. Как правило анонс какого-либо события. Для этого случая как раз линк “подробно” (если новость расписана подробно) и должен открывать эту новость.

“Релизы”

Картинка (постер релиза).

Данные:

Название рус

Название англ

Дата выхода в России

Дата выхода в США

Жанр

Продолжительность

Синопсис (описание релиза, 6-7 предложений)

Далее “подраздел”, либо блок на странице этого релиза с файлами, относящимися к этому релизу. Возможные виды файлов:

1. Трейлер (видео формат).

Название, вариант, продолжительность (считается автоматически), размер (автоматически), формат, пара-тройка кадров (thumbnails, генерятся автоматически). В идеале - возможность посмотреть трейлер на сайте. Т.е после загрузки он конвертируется в flv и встраивается в плеер.

2. Различные арты. Зип файлы с тифами большого разрешения.

Описание файла. Размер. Превью в небольшом разрешении.

3. Архив с радиороликом. Опять же - с возможностью прослушать файлы из архивы.

Контент: “О компании”

Краткое описание, контакты, карта расположения

== Админка ==

1. Стандартные функции. Управление доступом к контенту различных пользователей и групп пользователей.

2. Возможность загрузки файлов через веб-интерфейс.

3. Возможность сбора статистики:

3.1. кто скачал этот файл за такой-то период времени.

3.2. что качал этот пользователь/группа за такой-то период времени.

Внимание! Оплата НЕ по Webmoney. Перевод на ваш расчетный счет. ЯД, мейл.ру, другие платежные системы. Но НЕ WM. Вся работа разбивается на этапы (см. дизайн, по кодингу этапы обсуждаются с исполнителем отдельно), оплата - в течение трех дней после сдачи очередного этапа. В случае обоснованной аргументации (выбранным исполнителем после детализации ТЗ) бюджет может быть увеличен.

Заявки без примеров выполненных работ похожей направленности (сайт на джумле, заточенный под конкретные потребности) рассматриваться не будут.

В случае предложения "вашей" CMS - нужна аргументация, почему на ней будет лучше.