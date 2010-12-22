Разработать алгоритм навигации по страницам

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Закрыт2 заявки121 просмотр

Необходимо сделать навигацию по страницам. Проект на asp.net mvc. Базовое представление и действие имеется.

ASP.NET
14 лет назад
infargis
Валерий 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров