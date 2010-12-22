Нужна помощь с джумлой 1.5

Есть такая ситуация. есть флеш видео вернее флеш код в примеру этуба можно взять любой видео онлайн клип линк на ютубе для размещения на своем сайте или блоге, так вот это видео код вызываемого видео с ютуба сохранен у меня в полной статье

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