Нужна помощь с джумлой 1.5

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки148 просмотров

Есть такая ситуация. есть флеш видео вернее флеш код в примеру этуба можно взять любой видео онлайн клип линк на ютубе для размещения на своем сайте или блоге, так вот это видео код вызываемого видео с ютуба сохранен у меня в полной статье

==================================================================

===================================================================

Joomla
14 лет назад
beyonce
Алина 
40 лет
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
12 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров