Сделать игру, минимальной сложности AS3

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок202 просмотра

Необходимо разработать игру, сложность не высокая, времени очень мало, желательно начать как можно скорей и на выходных сделать. За подробностями в личку

14 лет назад
-OK-
Олег 
34 года
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

strongberg
37 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$150
4 дня

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strongberg
37 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад