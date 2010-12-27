Рекомендую. Александр сделал флеш-галерею с нуля, уложившись всего в 40 килобайт. Все эффекты с прототипа тоже были скопированыв 1 в 1. Уже после оплаты ыявленные небольшие баги были успешно отловлены и ликвидированы.