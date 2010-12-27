strongberg

Александр Штромберг strongberg

 
35 летУкраина/Харьков
13 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Primus inter pares

FOCUS

Graphic Design

Web Design

Branding

Illustration

Print Design

Typography

Icon Design 

Drawing

Портфолио
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Отзывы заказчиков
all-lancer
Алексей 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$60
10 баллов
13 лет назад
Шапка мини-фотогалерея на сайт
Рекомендую. Александр сделал флеш-галерею с нуля, уложившись всего в 40 килобайт. Все эффекты с прототипа тоже были скопированыв 1 в 1. Уже после оплаты ыявленные небольшие баги были успешно отловлены и ликвидированы.
Заказчик требовательный и знает что хочет получит - это упрощает задачу неленивым. Точно объясняет все, что не понятно. Рассчитываю в дальнейшем сотрудничать.
Ответный отзыв
kurgudu
Виктор 
NaN лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
4 отзыва
$50
10 баллов
13 лет назад
Тестер
Не зря выбрал этого исполнителя. Работа понравилась с первого взгляда. Ничего не изменял и на радостях перевел деньги напрямую.
Все было отлично!
Ответный отзыв
juqovskiy
Николай 
37 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
13 лет назад
Бегущая строка
Работа была выполнена быстро и качественно. Рекомендую Александра как специалиста своего дела.
Приятно было сотрудничать Заказ был озвучен четко Работу делал этому человеку с удовольствием Рекомендую.
Ответный отзыв
s_IP
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$100
10 баллов
13 лет назад
Нужно сделать флешку для главной
Хорошая работа. Все качественно и в срок. Очень доволен сотрудничеством.
Отличный заказчик. Всегда он-лайн, разумно требовательный и приятный в общении. Оплата точно в срок. Рассчитываю для дальнейшей работы.
Ответный отзыв
ava911
Сергей 
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
17 отзывов
$50
10 баллов
13 лет назад
Сделать кликабельность флеш баннеру
С заданием Александр справился быстро и профессионально! Спасибо, рекомендую!
С Василием было приятно работать. Приятный в общении, грамотен и четок в работе.
Ответный отзыв
Баннеры
4 отзыва
$5/час
от $10от 1 дня
#164
Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
$5/час
от $10от 3 дней
#101
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$5/час
от $10от 3 дней
#177
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
$5/час
от $10от 1 дня
#330
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$5/час
от $10от 1 дня
#793
Дизайн сайтов
нет отзывов
$5/час
от $50от 3 дней
#1657
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