Александр Штромберг strongbergstrongberg
35 летУкраина/Харьков
13 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Primus inter pares
FOCUS
Портфолио
- Pixel art239 просмотров
- Постер для центра йоги226 просмотров
- Фотоколлаж204 просмотра
- Фирменный стиль для строительной компании252 просмотра
- Афиша для выставки169 просмотров
- Каталог для худо жественного училища.176 просмотров
- Иллюстрации198 просмотров
- AV AT ART176 просмотров
- Экологический плакат141 просмотр
- Love cheker250 просмотров
- Flash игра ф-ля пакман270 просмотров
- Flash шапка для сайта260 просмотров
Отзывы заказчиков
$60
10 баллов
13 лет назад
Рекомендую. Александр сделал флеш-галерею с нуля, уложившись всего в 40 килобайт. Все эффекты с прототипа тоже были скопированыв 1 в 1. Уже после оплаты ыявленные небольшие баги были успешно отловлены и ликвидированы.
Ответный отзыв
Заказчик требовательный и знает что хочет получит - это упрощает задачу неленивым. Точно объясняет все, что не понятно. Рассчитываю в дальнейшем сотрудничать.
$50
10 баллов
13 лет назад
Не зря выбрал этого исполнителя. Работа понравилась с первого взгляда. Ничего не изменял и на радостях перевел деньги напрямую.
Ответный отзыв
Все было отлично!
$20
10 баллов
13 лет назад
Работа была выполнена быстро и качественно. Рекомендую Александра как специалиста своего дела.
Ответный отзыв
Приятно было сотрудничать Заказ был озвучен четко Работу делал этому человеку с удовольствием Рекомендую.
$100
10 баллов
13 лет назад
Хорошая работа. Все качественно и в срок. Очень доволен сотрудничеством.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Всегда он-лайн, разумно требовательный и приятный в общении. Оплата точно в срок. Рассчитываю для дальнейшей работы.
$50
10 баллов
13 лет назад
С заданием Александр справился быстро и профессионально! Спасибо, рекомендую!
Ответный отзыв
С Василием было приятно работать. Приятный в общении, грамотен и четок в работе.
Баннеры
4 отзыва
$5/час
от $10от 1 дня
#164
Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
$5/час
от $10от 3 дней
#101
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$5/час
от $10от 3 дней
#177
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
$5/час
от $10от 1 дня
#330
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$5/час
от $10от 1 дня
#793
Дизайн сайтов
нет отзывов
$5/час
от $50от 3 дней
#1657