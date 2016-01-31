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PHP, HTML, JS, VueJS,

Laravel

WordPress

MySQL, PostgreSQL

Swift

Ручное и автоматизационное тестирование: Katalon Studio (лучшее решение на рынке)

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