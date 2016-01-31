juqovskiy

Николай juqovskiy

 
37 летБеларусь/Минск
15 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Веб-разработка от А до Я: быстро, качественно и точно в срок! 24/7

Есть проблемы с программированием или тестированием? Обращайтесь ко мне!

15+ лет опыта веб- и десктоп разработки, e-commerce решений и мобильных приложений

PHP, HTML, JS, VueJS, 

Laravel

WordPress

MySQL, PostgreSQL

Swift

Ручное и автоматизационное тестирование: Katalon Studio (лучшее решение на рынке)

Стоимость часа работ от 30$

Принимаю WebMoney, PayPal, Visa

PHPWordPressLaravelMySQLPostgreSQLHTML
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$70
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Перенести и дополнить слова из PDF в Excel, немецкий язык

    Все слова разбить по вкладкам (см пример): [list][*]Существительное[*]Прилагательное[*]Глагол[*]Местоимение[*]Числительное[*]Фраза [/list]Для каждого слова надо сохранить перевод  Для каждого слова надо сохранить пример использования. Примеры должны быть на русском и немецком языках и обозначать одно и тоже. Для каждого слова надо найти ...

    Переводы3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработать PHP скрипт, генерирующий PDF

    На входе скрипт получает данные в формате JSON: Ссылка на изображение логотипа Название компании Адрес компании Эл. почта Сайт Название клиента Адрес клиента Номер счета Номер клиента Налоговый индетификатор Дата выставления Дата отправки Список позиций Два поля со свободным текстом Банковские данные Результат PDF файл Шаблон будет предоставлен выбранному исполнителю. Никакой сложной вёрстки, ...

    PHPЛоготип для компании
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Собрать статистические данные

    $5

    Для каждой страны из списка ниже необходимо найти следующие данные: Количество русскоязычных эмигрантов (или населения, в случае с бывшими союзными республиками). Процент проникновения интернета (в общем по стране). Результаты должны быть представлены в формате Excel ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Требуется отвекторизовать надпись

    $5

    Необходимо отвекторизовать и внести небольшие изменения: сделать буквы немного толще увеличить среднюю ногу у W уменьшить длину перекладины у t Выходной формат AI Оплата PayPal Оставляйте заявке только в проекте, не пишите в личку Обязательно указывайте сроки.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Отверстать макет письма

    Необходимо отверстать макет для рассылки. Пишите только в проект. Обязательно указывайте сроки и стоимость. Оплата WMZ по факту выполнения работ.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Отверстать тему для вордпресса по PSD

    Отверстать и установить тему для Wordpress ТЗ и jpg макет в приложениях. PSD будет предоставлен выбранному исполнителю. Оплата WMR или на карту сбербанка. Обязательно указывайте контакты, стоимость и сроки. В личку не пишите.

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Создать регрессионные тесты

    Требуется создать регрессионые тесты для мобильного сайта на gemini (https://github.com/gemini-testing/gemini) Тесты нужны для трех страниц: главная, страница каталога и страница продукта. Полное описание всех элементов есть и будет предоставлено исполнителю. Указывайте сроки и стоимость. Пишите только в комментарии, в ...

    Тестирование сайтовнет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Конвертировать шаблон Blogger в Wordpress

    Необходимо конвертировать  шаблон для Blogger в шаблон для Wordpress. Шаблон должен содержать не только главную, но также все внутренние страницы. Ссылка на шаблон: http://amalie-beauty-templates.blogspot.de/ Оплата WMR/WMZ, только после выполнения заказа.

    WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Требуется векторная иллюстрация

    Нужна векторная иллюстрация — мордочка мопса. Иллюстрация двухцветная. Будет применяться с полу-прозрачностью, как белой на темном фоне, так и наоборот. Пример исполнения: http://thumb7.shutterstock.com/display_pic_with_logo/1870748/260305055/stock-vector-vector-hand-drawn-realistic-pug-illustration-isolated-on-white-background-260305055.jpg Мопс должен быть похож на этого: https://www.instagram.com/p/BA_zs-kMFtO/ https://www.instagram.com/p/BAhSJJNsFsN/ Нужно три вида мордочки: 1. веселая 2. грустная 3. нейтральная мордочка, из которой можно ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Нарисовать знаки зодиака

    Нарисовать знаки зодиака, в виде девушек. Пример исполнения: https://yandex.ru/images/search?img_url=http%3A%2F%2Fts01.userfiles.me%2Ftpic%2F32a5f9899bdd55a19d28878785343d67%2F77717946.p.80.80.0.jpg&amp;_=1449134034441&amp;p=4&amp;text=%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8%20%D0%B7%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D0%B0%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&amp;noreask=1&amp;pos=122&amp;rpt=simage&amp;lr=99 Каждый знак зодиака должен пользоваться каким-либо косметическим средством: помадой, тушью, кисточкой и т.п. Бюджет 600 WMR. Оплата WMR по факту

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Закрыт
    8 лет назад

  • Парсер страниц на Youtube

    Требуется создать класс парсера на php. Парсим страницу на youtube помощью API https://developers.google.com/youtube/v3/docs На входе имеем ссылку на страницу на выходе методы для: [list][*]получения количества подписчиков [*]получения списка всех видео на странице, с количественными метриками для видео (+/-, количество просмотров, дата ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Создать парсер Яндекс.Новостей

    Создать парсер Яндекс.Новостей на php. Оформить в виде класса Вид ссылки для парсинга: https://news.yandex.ru/yandsearch?text=volkswagen&amp;rpt=nnews2&amp;rel=tm&amp;showdups=1&amp;within=9 Парсер не должен группировать по сюжетам и должен показывать все сообщения. На входе: ключевик, временной интервал для выборки новостей, тип новости (сообщение, статьи, интервью, видео, фотографии) На выходе: ссылка на материал, домен ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Парсер истории запросов wordstat на php

    Требуется написать на PHP парсер истории запросов из Яндекс.Wordstat. Оформить в виде класса. На входе ключевик, на выходе массив вида: дата в формате mysql, значение относительное, значение абсолютное, значение относительное для мобильных, значение абсолютное для мобильных. Вид ссылки для парсинга: https://wordstat.yandex.ru/#!/history?period=weekly&amp;words=bmw Бюджет ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Нарисовать иллюстрацию на основе существующей

    $10

    Требуется нарисовать иллюстрацию опираясь на уже существующую. Слон на картинке всем нравится, но простое копирование не подойдёт, надо нарисовать своего, добавить какие-то свои элементы. Допустим, вместо карандаша, надо нарисовать ручку, снять с него очки, да и просто ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Отверстать макеты

    Требуется отверстать 3 макета для интернет магазина. https://dl.dropboxusercontent.com/u/34363927/dingodingo_position.zip Оплата ВМР, по факту. Оставляйте заявки только к проекту, не пишите в личку. Обязательно указывайте стоимость и сроки. Примечания: Не тянется, центруется Все шрифты текстом. Высота названия, изображений и текста в элементах каталога может ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • PHP скрипт для нахождения записей и комментирования в Instagram

    Требуется разработать скрипт для нахождения фотографий по хештегу в инстаграмме и дальнейшего их комментирования. ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1I8PILFUdvZ61kTDyMFkcf1XV3SPcyupxs4wagwzmGMQ/pub Оплата WMR, по факту. Пишите только в проект с обязательным указанием сроков и стоимости. Не пишите в личку!

    PHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Написать регулярное выражение

    Написать регулярное выражение для распарсивания текста. Пример "Тип замка: ключевой Внешние размеры (ВхШхГ): 125х185х135 Внутренние размеры (ВхШхГ): 100х160х85 Вес (кг): 4 Объем (л): 1.3 Страна - производитель: Россия ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Написать 6 статей

    Написать тексты на темы: - Шпонированная мебельная плита - Радиусный профиль для шкафов-купе - Комплекты радиусных профилей - Термообработка акрилового пластика - Художественная фрезеровка ЧПУ - Радиусные дизайнерские плинтусы Каждый текст 1,5к Возможен рерайт, но не меньше 95% уникальности по адвего. Оплата только ВМР ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Отверстать 1 макет

    Требуется отверстать макет. Верстка на дивах Не тянется, центруется. Макет в аттаче. Оставляйте заявки только в проект, обязательно указывайте стоимость и сроки. В личку не пишите. Оплата ВМР, по факту

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад
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Отзывы фрилансеров
solotaj
48 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
$8
10 баллов
4 года назад
Написать несколько статей
Спасибо.
Хорошая и быстрая работа. Очень доволен, обращусь ещё.
Ответный отзыв
htmljpg
25 летГрузия
8 лет в сервисе
Был
15 часов назад
$25
10 баллов
6 лет назад
Отверстать макет письма
Рекомендую к сотрудничеству.
Все было ок
Ответный отзыв
verhmax
Максим 
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
год назад
$70
10 баллов
6 лет назад
Разработать PHP скрипт, генерирующий PDF
Отличный заказчик. четкое задание и своевременная оплата. Рекомендую ВСЕМ.
Спасибо за сотрудничество.
Ответный отзыв
NikkiOks
Оксана 
40 летУкраина
6 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
$2
10 баллов
6 лет назад
Требуется отвекторизовать надпись
Отличный заказчик! Сделкой довольна. Рекомендую всем.
Быстро и качественно. Сотрудничеством остался очень доволен
Ответный отзыв
serega602
30 летМолдова
11 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$75
10 баллов
7 лет назад
Отверстать тему для вордпресса по PSD
Спасибо за сотрудничество!!! Доступное и понятное тз, всегда на связи. Поработали очень плодотворно и оперативно, оплату получил мгновенно.
Сергей выполнил работу качественно и в срок. Он всегда был на связи и был готов ответить на все вопросы. Я остался полностью доволен сотрудничеством с Сергеем и рекомендую его всем, кому нужен хороший специалист по вордпрессу.
Ответный отзыв