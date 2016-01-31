Все слова разбить по вкладкам (см пример): [list][*]Существительное[*]Прилагательное[*]Глагол[*]Местоимение[*]Числительное[*]Фраза [/list]Для каждого слова надо сохранить перевод Для каждого слова надо сохранить пример использования. Примеры должны быть на русском и немецком языках и обозначать одно и тоже. Для каждого слова надо найти ...
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- Переводы3 заявкиЗакрыт3 года назад
На входе скрипт получает данные в формате JSON: Ссылка на изображение логотипа Название компании Адрес компании Эл. почта Сайт Название клиента Адрес клиента Номер счета Номер клиента Налоговый индетификатор Дата выставления Дата отправки Список позиций Два поля со свободным текстом Банковские данные Результат PDF файл Шаблон будет предоставлен выбранному исполнителю. Никакой сложной вёрстки, ...Завершен6 лет назад
- $5
Для каждой страны из списка ниже необходимо найти следующие данные: Количество русскоязычных эмигрантов (или населения, в случае с бывшими союзными республиками). Процент проникновения интернета (в общем по стране). Результаты должны быть представлены в формате Excel ...Рефераты, Курсовые и Дипломы7 заявокЗакрыт6 лет назад
- $5
Необходимо отвекторизовать и внести небольшие изменения: сделать буквы немного толще увеличить среднюю ногу у W уменьшить длину перекладины у t Выходной формат AI Оплата PayPal Оставляйте заявке только в проекте, не пишите в личку Обязательно указывайте сроки.Завершен6 лет назад
Необходимо отверстать макет для рассылки. Пишите только в проект. Обязательно указывайте сроки и стоимость. Оплата WMZ по факту выполнения работ.Завершен6 лет назад
Отверстать и установить тему для Wordpress ТЗ и jpg макет в приложениях. PSD будет предоставлен выбранному исполнителю. Оплата WMR или на карту сбербанка. Обязательно указывайте контакты, стоимость и сроки. В личку не пишите.Завершен7 лет назад
- $80
Требуется установить друпал и готовую html верстку. Компоненты: обычные страницы, отзывы клиентов (слайдер), блог, авторизация, форма подписки (mailchimp) Бюджет 80$Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен7 лет назад
Требуется создать регрессионые тесты для мобильного сайта на gemini (https://github.com/gemini-testing/gemini) Тесты нужны для трех страниц: главная, страница каталога и страница продукта. Полное описание всех элементов есть и будет предоставлено исполнителю. Указывайте сроки и стоимость. Пишите только в комментарии, в ...Тестирование сайтовнет заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо конвертировать шаблон для Blogger в шаблон для Wordpress. Шаблон должен содержать не только главную, но также все внутренние страницы. Ссылка на шаблон: http://amalie-beauty-templates.blogspot.de/ Оплата WMR/WMZ, только после выполнения заказа.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужна векторная иллюстрация — мордочка мопса. Иллюстрация двухцветная. Будет применяться с полу-прозрачностью, как белой на темном фоне, так и наоборот. Пример исполнения: http://thumb7.shutterstock.com/display_pic_with_logo/1870748/260305055/stock-vector-vector-hand-drawn-realistic-pug-illustration-isolated-on-white-background-260305055.jpg Мопс должен быть похож на этого: https://www.instagram.com/p/BA_zs-kMFtO/ https://www.instagram.com/p/BAhSJJNsFsN/ Нужно три вида мордочки: 1. веселая 2. грустная 3. нейтральная мордочка, из которой можно ...Завершен8 лет назад
Нарисовать знаки зодиака, в виде девушек. Пример исполнения: https://yandex.ru/images/search?img_url=http%3A%2F%2Fts01.userfiles.me%2Ftpic%2F32a5f9899bdd55a19d28878785343d67%2F77717946.p.80.80.0.jpg&_=1449134034441&p=4&text=%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8%20%D0%B7%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D0%B0%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&noreask=1&pos=122&rpt=simage&lr=99 Каждый знак зодиака должен пользоваться каким-либо косметическим средством: помадой, тушью, кисточкой и т.п. Бюджет 600 WMR. Оплата WMR по фактуЗакрыт8 лет назад
Требуется создать класс парсера на php. Парсим страницу на youtube помощью API https://developers.google.com/youtube/v3/docs На входе имеем ссылку на страницу на выходе методы для: [list][*]получения количества подписчиков [*]получения списка всех видео на странице, с количественными метриками для видео (+/-, количество просмотров, дата ...Завершен8 лет назад
Создать парсер Яндекс.Новостей на php. Оформить в виде класса Вид ссылки для парсинга: https://news.yandex.ru/yandsearch?text=volkswagen&rpt=nnews2&rel=tm&showdups=1&within=9 Парсер не должен группировать по сюжетам и должен показывать все сообщения. На входе: ключевик, временной интервал для выборки новостей, тип новости (сообщение, статьи, интервью, видео, фотографии) На выходе: ссылка на материал, домен ...Завершен8 лет назад
Требуется написать на PHP парсер истории запросов из Яндекс.Wordstat. Оформить в виде класса. На входе ключевик, на выходе массив вида: дата в формате mysql, значение относительное, значение абсолютное, значение относительное для мобильных, значение абсолютное для мобильных. Вид ссылки для парсинга: https://wordstat.yandex.ru/#!/history?period=weekly&words=bmw Бюджет ...Завершен8 лет назад
- $10
Требуется нарисовать иллюстрацию опираясь на уже существующую. Слон на картинке всем нравится, но простое копирование не подойдёт, надо нарисовать своего, добавить какие-то свои элементы. Допустим, вместо карандаша, надо нарисовать ручку, снять с него очки, да и просто ...Завершен8 лет назад
Требуется отверстать 3 макета для интернет магазина. https://dl.dropboxusercontent.com/u/34363927/dingodingo_position.zip Оплата ВМР, по факту. Оставляйте заявки только к проекту, не пишите в личку. Обязательно указывайте стоимость и сроки. Примечания: Не тянется, центруется Все шрифты текстом. Высота названия, изображений и текста в элементах каталога может ...Завершен9 лет назад
Требуется разработать скрипт для нахождения фотографий по хештегу в инстаграмме и дальнейшего их комментирования. ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1I8PILFUdvZ61kTDyMFkcf1XV3SPcyupxs4wagwzmGMQ/pub Оплата WMR, по факту. Пишите только в проект с обязательным указанием сроков и стоимости. Не пишите в личку!Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Написать регулярное выражение для распарсивания текста. Пример "Тип замка: ключевой Внешние размеры (ВхШхГ): 125х185х135 Внутренние размеры (ВхШхГ): 100х160х85 Вес (кг): 4 Объем (л): 1.3 Страна - производитель: Россия ...Завершен9 лет назад
Написать тексты на темы: - Шпонированная мебельная плита - Радиусный профиль для шкафов-купе - Комплекты радиусных профилей - Термообработка акрилового пластика - Художественная фрезеровка ЧПУ - Радиусные дизайнерские плинтусы Каждый текст 1,5к Возможен рерайт, но не меньше 95% уникальности по адвего. Оплата только ВМР ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
Требуется отверстать макет. Верстка на дивах Не тянется, центруется. Макет в аттаче. Оставляйте заявки только в проект, обязательно указывайте стоимость и сроки. В личку не пишите. Оплата ВМР, по фактуЗавершен9 лет назад