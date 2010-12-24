Сделать кликабельность флеш баннеру

Есть баннер во флэше, исходник имеется.

Ваша задача сделать так, что бы в коде-для-сайта к баннеру можно было задавать собственную ссылку, куда перейдёт пользователь при нажатии на баннер.

Дизайнер, который делал баннер, смог сделать это, но почему-то вышло криво и работало далеко не на любом хостинге. Мне нужно нормальное решение, которое будет работать везде.

Жду ваши цены и предложения. Заплачу только при условии достижения желаемого эффекта.