Разработка флеш баннера для сайта

Здравствуйте.

Просьба разработать баннер флэш баннер с нуля.

Размер 648х78

Тема - "фотосессии и фоторепортажи от сайта ...."

Основные условия это черный фон, и по краям баннера швы, такие как в примере, все остальное,

шрифт эффекты на ваше усмотрения, предпочтительно что то связанное с бликами, вспышками фотокамер, люди и фотокамеры, вообщем как фантазия разгуляется)

Если сработаемся, в дальнейшем заказы будут на постоянной основе.

Спасибо за внимание, ждем предложений.