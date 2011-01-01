Разработка флеш баннера для сайта

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен9 заявок203 просмотра

Здравствуйте.

Просьба разработать баннер флэш баннер с нуля.

Размер 648х78

Тема - "фотосессии и фоторепортажи от сайта ...."

Основные условия это черный фон, и по краям баннера швы, такие как в примере, все остальное,

шрифт эффекты на ваше усмотрения, предпочтительно что то связанное с бликами, вспышками фотокамер, люди и фотокамеры, вообщем как фантазия разгуляется)

Если сработаемся, в дальнейшем заказы будут на постоянной основе.

Спасибо за внимание, ждем предложений.

14 лет назад
bezpafosa
Петров 
33 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

mestkom
Юрий 
57 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
9 отзывов
14 лет назад
$16
2 дня
Хороший фрилансер, быстро и качественно справился с поставленной задачей, следующий раз, уже знаю к кому буду обращаться! Приятный в общении человек. Рекомендую
Отличный заказчик: ясная начальная постановка задания, четкие ответы на встречные вопросы и своевременная оплата. Рад сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

mestkom
Юрий 
57 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
9 отзывов
14 лет назад

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