Баннер в торговый зал.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт29 заявок348 просмотров

Двусторонний вертикальный баннер с информацией по трудоустройству. Необходимо соблюсти фирменный стиль Ашана (основные цвета - красный, зеленый и белый, вспомогательный - желтый). Текст в приложении.

Формат - PDF, обрезка 2мм.

14 лет назад
xaraenergy
Евгений 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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