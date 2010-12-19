Требуется разработать 10 КРАСИВЫХ Flash баннеров для сети ювелирных магазинов
Баннер в торговый зал.
Двусторонний вертикальный баннер с информацией по трудоустройству. Необходимо соблюсти фирменный стиль Ашана (основные цвета - красный, зеленый и белый, вспомогательный - желтый). Текст в приложении.
Формат - PDF, обрезка 2мм.
Заявки фрилансеров
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