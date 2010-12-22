Флеш баннер

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Завершен18 заявок258 просмотров

Требуется срочно сделать Флэш баннер, размером 310*720px.

Сроки 1 день

Жду предложений!

14 лет назад
sheriff3000
Сергей 
42 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Poputchik-DVA
Владимир 
43 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$25
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Задание сформулировал четко! Оплатил по окончанию работы как договаривались. Приятно было работать!

Заявки фрилансеров

Poputchik-DVA
Владимир 
43 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад

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