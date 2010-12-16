Добрый день всем! Нужно сделать баннер по типу Виолия на главной странице www.agroperspectiva.com но для компании по продаже зернового оборудования.
Изготовить баннер по теме бизнес
Изготовить банер по теме бизнес, подталкивающий кликнуть на него.
Господа ВНИМАТЕЛЬНО читайте Т.З. прежде чем вносить свое предложение!
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