Создать флеш-баннер

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт14 заявок236 просмотров

Нужно сделать баннер аналогичный, как на сайте ankad-okna.com.ua в самом верху.

Картинки и текст есть.

14 лет назад
andreytsoy
Андрей 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

pro100game
Дмитрий 
42 года
18 лет в сервисе
Был
13 дней назад
14 лет назад
$10
1 день

Заявки фрилансеров

pro100game
Дмитрий 
42 года
18 лет в сервисе
Был
13 дней назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Flash banner до завтрашнего утра

    Требуется создать флэш баннер 980x120 к завтрашнему утру (до 12 по Москве). Не подавайте заявку, если думаете, что не сможете это сделать к сроку. ТЗ в приложении. ...

    Баннеры1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Баннер 240x400

    Необходим новогодний баннер 240x400 весом не более не более 50 Кб для этого сайта chinafons.ru, баннер должен быть качественным и призывать сделать подарок к новому году :) п.с. указывайте стоимость работы..

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Нужно срочно доработать FLASH баннер

    Есть FLASH баннер 550x80 нужно доработать чтобы он растягивался до 800х80 в зависимости от страницы. обьекты естественно должны оставаться такого же размера, просто разъезжаться в пропорциях либо если так не получается то ...

    HTML
    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Необходимо нарисовать картинку 75x75 пикселей

    $15

    Для рекламной кампании на сайте ВКонтакте.РУ необходимо разработать картинку, размером 75 на 75 пикселей. Рекламироваться будет интернет-сервис поиска исполнителей по металлообработке obrabotka.net. Здесь необходимо проявить креатив и смекалку, т.к. ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Изготовление баннера

    Нужен Срочно баннер 468 x 60 Что то прикольное и привлекающие..т.е анимированный на флеш...и который конкретно завлекает и показывает? что человек переходит на инет магазин зоотоваров..красивый короче :-)

    Баннеры15 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужен флеш - автоматические ворота

    Есть три вида ворот - http://alumarket.ru/products/gates/ Надо для каждого вида сделать флешку, где эти ворота при наведении открываются и закрываются. План-минимум - на белом фоне. План-максимум - добавить нужный фон (коттедж и ...

    Баннеры13 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нарисовать баннер-картинку для сайта

    Уважаемые коллеги, Необходимо нарисовать баннер на заглавную страницу для сайта http://opensdo.ru/ взамен http://opensdo.ru/inc/img/new/flashka.jpg Картинка должна удовлетворять следующим требованиям: 1. полностью вписываться в дизайн сайта. Содержать ...

    Баннеры2 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Информирующий баннер

    $50

    Требуется баннер, информирующих игроков сайта, а также впервые зашедших на сайт о том, что на сайте ежедневно разыгрывается 1 доллар. Сайт - raz2pli.net Формат баннера - gif Размер, вероятнее всего, нестандартный, вытянутый по ...

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужно сделать баннер

    Для проведения рекламной компании проекта http://www.uznai.su/ требуется создание 2-х динамических баннеров (gif анимация): 1) размер 468 x 60 2) размер 336 x 280 Требования: каждый баннер должен быть размером ...

    Баннеры32 заявки
    Закрыт
    14 лет назад