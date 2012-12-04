Сделать баннер

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен22 заявки405 просмотров

Добрый день всем! Нужно сделать баннер по типу Виолия на главной странице www.agroperspectiva.com но для компании по продаже зернового оборудования.

12 лет назад
laraguk
52 года
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранные исполнители

WebMatrix
Ирина 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
12 лет назад
$12
1 день
Благодарю за работу. Оперативно, по сути. Хорошо.
Хороший заказчик, надеюсь на дальнейшее сотрудничество
Lorik1404
Лариса 
42 года
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
30 отзывов
12 лет назад
$25
1 день

Заявки фрилансеров

WebMatrix
Ирина 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
12 лет назад
Lorik1404
Лариса 
42 года
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
30 отзывов
12 лет назад

  • Похожие заказы

  • Создать флеш-баннер

    $10

    Нужно сделать баннер аналогичный, как на сайте ankad-okna.com.ua в самом верху. Картинки и текст есть.

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Flash banner до завтрашнего утра

    Требуется создать флэш баннер 980x120 к завтрашнему утру (до 12 по Москве). Не подавайте заявку, если думаете, что не сможете это сделать к сроку. ТЗ в приложении. ...

    Баннеры1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Баннер 240x400

    Необходим новогодний баннер 240x400 весом не более не более 50 Кб для этого сайта chinafons.ru, баннер должен быть качественным и призывать сделать подарок к новому году :) п.с. указывайте стоимость работы..

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Нужно срочно доработать FLASH баннер

    Есть FLASH баннер 550x80 нужно доработать чтобы он растягивался до 800х80 в зависимости от страницы. обьекты естественно должны оставаться такого же размера, просто разъезжаться в пропорциях либо если так не получается то ...

    HTML
    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Необходимо нарисовать картинку 75x75 пикселей

    $15

    Для рекламной кампании на сайте ВКонтакте.РУ необходимо разработать картинку, размером 75 на 75 пикселей. Рекламироваться будет интернет-сервис поиска исполнителей по металлообработке obrabotka.net. Здесь необходимо проявить креатив и смекалку, т.к. ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Изготовление баннера

    Нужен Срочно баннер 468 x 60 Что то прикольное и привлекающие..т.е анимированный на флеш...и который конкретно завлекает и показывает? что человек переходит на инет магазин зоотоваров..красивый короче :-)

    Баннеры15 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужен флеш - автоматические ворота

    Есть три вида ворот - http://alumarket.ru/products/gates/ Надо для каждого вида сделать флешку, где эти ворота при наведении открываются и закрываются. План-минимум - на белом фоне. План-максимум - добавить нужный фон (коттедж и ...

    Баннеры13 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нарисовать баннер-картинку для сайта

    Уважаемые коллеги, Необходимо нарисовать баннер на заглавную страницу для сайта http://opensdo.ru/ взамен http://opensdo.ru/inc/img/new/flashka.jpg Картинка должна удовлетворять следующим требованиям: 1. полностью вписываться в дизайн сайта. Содержать ...

    Баннеры2 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Информирующий баннер

    $50

    Требуется баннер, информирующих игроков сайта, а также впервые зашедших на сайт о том, что на сайте ежедневно разыгрывается 1 доллар. Сайт - raz2pli.net Формат баннера - gif Размер, вероятнее всего, нестандартный, вытянутый по ...

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад