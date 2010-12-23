Комплект баннеров для рекламы электронных сигарет

Необходимо создать 2 комплета баннеров в одном стиле но разных размеров (не обязательно один человек этим будет заниматься):

1. Статические баннеры

2. flash баннеры

фото наших электронных сигарет и тексты предоставляю - Ваша задача придумать дизайн для них и скомпоновать.

Выбор победителей в воскресенье вечером, срок изготовления 3-5 дней максимум.

графические материалы и тексты предоставлю победителям проекта.

Указывайте пожалуйста в предложении какие типы баннеров Вы можете сделать (статические или флэш).