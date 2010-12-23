Комплект баннеров для рекламы электронных сигарет

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен21 заявка452 просмотра

Необходимо создать 2 комплета баннеров в одном стиле но разных размеров (не обязательно один человек этим будет заниматься):

1. Статические баннеры

2. flash баннеры

фото наших электронных сигарет и тексты предоставляю - Ваша задача придумать дизайн для них и скомпоновать.

Выбор победителей в воскресенье вечером, срок изготовления 3-5 дней максимум.

графические материалы и тексты предоставлю победителям проекта.

Указывайте пожалуйста в предложении какие типы баннеров Вы можете сделать (статические или флэш).

14 лет назад
Borodach
Олег 
42 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранные исполнители

SebaMF
42 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
$250
2 дня
Отличная работа. Не ожидал получить в такие короткие сроки такие качественные баннеры - комплект из гиф и флэш баннеров. Сергей отличный специалист - все время на связи, быстрое реагирование на желаемые доработки. Вообщем только положительные предновогодние эмоции.
Только положительные эмоции! Четкое ТЗ, своевременная оплата. Приятно было работать.
Iron
38 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
$200
5 дней
Отлично поработали. Юрий попал в точку с баннером - получилось именно то, что задумывалось - баннер-бомба. Постоянно на связи, малейшие дополнения - вплоть до изменения скорости смены кадров на доли секунды - воспринимались нормально и денег сверху не бралось. Вообщем только положительне впечатления от сотрудничества :)
Олег отличный заказчик! Надежный, приятный в общении и работе человек. Оплата мгновенно и полностью. Всем рекомендую!!!

Заявки фрилансеров

SebaMF
42 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
Iron
38 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад

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