Анимировать GIF баннер

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Завершен8 заявок154 просмотра

Макет баннера есть, нужно только анимировать текст - поочередное появление нескольких строк текста.

Срочно, сделать нужно в ближайшие час-полтора!

14 лет назад
Za-k
Иван 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
17 отзывов

Выбранный исполнитель

Grass
Ирина 
50 лет
19 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад
$8
1 день
Все в срок и точно по заданию. Спасибо!
Четкое задание, моментальная оплата. рекомендую.

Заявки фрилансеров

Grass
Ирина 
50 лет
19 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад

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