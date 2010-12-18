Добрый день всем! Нужно сделать баннер по типу Виолия на главной странице www.agroperspectiva.com но для компании по продаже зернового оборудования.
Анимировать GIF баннер
Макет баннера есть, нужно только анимировать текст - поочередное появление нескольких строк текста.
Срочно, сделать нужно в ближайшие час-полтора!
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