Баннер для сайта.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт14 заявок268 просмотров

Нужен флеш баннер для главной страницы сайта + простой баннер картинка, размеры 620x170.

Тематика сайта - строительство срубов домов и бань.

1. Ролик для главной: брёвна превращаются в сруб.

2. Картинка: финальный кадр ролика.

3. Фон белый.

Портфолио обязательно,

14 лет назад
paulk
Павел 
54 года
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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