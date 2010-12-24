Баннер на Аction Script

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен5 заявок266 просмотров

Проект - при наведениии курсора на баннер сардечи отпрыгивают в разные стороны - в зависимости от того с какой стороны курсор

14 лет назад
venok
Алена 
42 года
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
6 отзывов

Выбранный исполнитель

tokar
Саша 
34 года
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Исполнитель сделал сложный баннер, отвечающий требованиям задания. Вовремя и качественно. Рекомендую всем.
Замечательный заказчик. Приятно работать с людьми, которые знают что хотят. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

tokar
Саша 
34 года
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад

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