Добрый день всем! Нужно сделать баннер по типу Виолия на главной странице www.agroperspectiva.com но для компании по продаже зернового оборудования.
Баннер на Аction Script
Проект - при наведениии курсора на баннер сардечи отпрыгивают в разные стороны - в зависимости от того с какой стороны курсор
Выбранный исполнитель
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