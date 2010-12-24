Статический баннер 150х100

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Завершен10 заявок305 просмотров

Придумать дизайн и нарисовать. Баннер статический 150 на 100. Качественное портфолио исполнителя - обязательное условие.

14 лет назад
adem
Юрий 
48 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранные исполнители

Iparf
Ирина 
56 лет
19 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад
$7
1 день
pro100game
Дмитрий 
42 года
19 лет в сервисе
Был
2 дня назад
14 лет назад
$15
1 день
Спасибо за терпение, доброжелательность и проф. подход к поставленной задаче. Знает свое дело. Рекомендую.
Был рад сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Iparf
Ирина 
56 лет
19 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад
pro100game
Дмитрий 
42 года
19 лет в сервисе
Был
2 дня назад
14 лет назад

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