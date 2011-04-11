Парфенова Ирина Анатольевна.
Саратов
КОНТАКТЫ
E-mail: [email protected]
http://weblancer.net/users/Iparf/portfolio/
ICQ: 454631082
Программы: PhotoShop, Adobe Illustrator, Fireworks, Ulead GIF Animator, Xara3D6, Dreamweaver, QuarkXPress.
ЗНАНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
Английский: свободно
ОБРАЗОВАНИЕ
Высшее: 1986 - 1992 Саратовский государственный университет. Факультет: (Филологический), отделение русской филологии.
ОПЫТ РАБОТЫ
Август 2002 - по сей день. Основная работа: фрилансер.
- Разработка логотипов и фирменного стиля. Создание коллажей, баннеров, редактирование и монтаж фотоизображений, фотоманипуляции. Поиск графики. Сканирование изображений с последующей обработкой для полноцветной печати: ретушь, цветокоррекция.
ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ
• Добросовестность в работе, точность.
• Творчество, способность решать нестандартные задачи.
• Умение быстро освоить новый программный продукт.
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