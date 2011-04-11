Iparf

Ирина Парфенова Iparf

 
55 летРоссия/Саратов
18 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад

Парфенова Ирина Анатольевна.

Саратов

КОНТАКТЫ

E-mail: [email protected]

http://weblancer.net/users/Iparf/portfolio/

ICQ: 454631082

Программы: PhotoShop, Adobe Illustrator, Fireworks, Ulead GIF Animator, Xara3D6, Dreamweaver, QuarkXPress.

ЗНАНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

Английский: свободно

ОБРАЗОВАНИЕ

Высшее: 1986 - 1992 Саратовский государственный университет. Факультет: (Филологический), отделение русской филологии.

ОПЫТ РАБОТЫ

Август 2002 - по сей день. Основная работа: фрилансер.

- Разработка логотипов и фирменного стиля. Создание коллажей, баннеров, редактирование и монтаж фотоизображений, фотоманипуляции. Поиск графики. Сканирование изображений с последующей обработкой для полноцветной печати: ретушь, цветокоррекция.

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

• Добросовестность в работе, точность.

• Творчество, способность решать нестандартные задачи.

• Умение быстро освоить новый программный продукт.

Портфолио
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Отзывы заказчиков
skvorushka
Ольга 
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$150
10 баллов
12 лет назад
Усовершенствовать сайт ветеринарной тематики.
Ирина отлично справилась с поставленной работой. Всегда на связи, внимательная, исполнение на отлично. Работать было одно удовольствие. Рекомендую.
Приятно было работать: всё четко и спокойно. Рекомендую всем.
Ответный отзыв
akimov
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$24
10 баллов
12 лет назад
Дизайн игрового сайта
Спасибо за сделанную работу. Ирина действительно соответствует тем качествам, которые написаны в Портфолио: добросовестность в работе, умение быстро освоить новый программный продукт. Всегда была на связи.
Безукоризненный заказчик. Приятно работать с человеком, точно знающим, что хочет и умеющим это донести до дизайнера. Оплата сразу по факту.
Ответный отзыв
Rico
Олег 
58 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Редактировать шаблон для Joomla, только Header.jpg
Очень понравилось быстрое выполнение работы и очень внимательное общение. Уверен, что будем сотрудничать.
Очень приятно работать, все четко и ясно. Идеальный заказчик!
Ответный отзыв
vovbag
46 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 отзывов
$20
10 баллов
13 лет назад
Стилизовать шаблон
Задание сделано в заявленный срок, даже раньше. Все было правильно понято, а следовательно в готовой работе правок не было. Все просьбы по поводу исходников и прочего были удовлетворены. Так что Ирине большое спасибо! Всем остальным рекомендую.
Отличный заказчик. Очень четко излагает требования и никаких проблем с оплатой. Побольше бы таких людей!
Ответный отзыв
gramo
49 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Сделать дизайн нескольких баннеров
Все сделано быстро и как надо!
Заказчик очень четко излагает задачи и мгновенно оплатил весь объем работы. Приятно работать.
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
6 отзывов
от $100
от 5 дней
нет рейтинга
Баннеры
4 отзыва
от $15
от 1 дня
нет рейтинга
Презентации
нет отзывов
от $20
от 2 дней
нет рейтинга