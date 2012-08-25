akimov

Сергей Акимов akimov

 
43 годаУкраина/Торез
15 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
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  • Создать модуль для новостного сайта

    Здравствуйте. Есть новостной сайт, на который каждый день добавляются новости (скопированные с разных новостных сайтов) разными пользователями. Но при добавлении новостей встречаются похожие новости (дубликаты), взятые с разных сайтов. Нужно разработать модуль, который проверял бы при добавлении ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуется рерайтер

    Здравствуйте. Есть сайт, который нужно наполнять каждый день краткими новостями. В интернете отыскиваем интересные новости: копируем ссылку, заголовок и описываем новость своими словами (250-300 символов). Ваши предложения, и укажите стоимость размещения 100 новостей.

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Привлечь вебмастеров в проект

    Здравствуйте. Есть проект - http://rivirs.net. Нужно привлечь вебмастеров. Продвигать в поисковых системах не нужно, также не предлагать контекстную рекламу. Прогон по базе каталогов и досок объявлений не эффективный. Более подходит раскрутка на тематических форумах, в соц.сетях, может быть ...

    Социальные сети (SMM и SMO)2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработать дизайн сайта

    Здравствуйте. Есть сайт http://rivirs.net, нужно разработать дизайн этого проекта. Проект будет переделан по обмену посетителями. Нужно придумать простой дизайн и в тоже время солидный. Иллюстрации можно будет использовать для объяснения работы проекта. Нужно придумать логотип, который отражал бы ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов13 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Раскрутить проект

    Здравствуйте. Нужно раскрутить проект http://rivirs.net - привлечь рекламодателей и вебмастеров. Ваши предложения: цена, сроки, методы раскрутки.

    Контекстная реклама7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Раскрутить проект

    Есть сайт http://www.showtube.net Нужно по всем форумам, блогам, в соц.сетях оставить короткие постинги. Выберу исполнителя, который предложит минимальную сумму за один постинг.

    Социальные сети (SMM и SMO)1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создать онлайн игру

    Здравствуйте, веблансеры. Есть игра - http://flotilia.net. Исполнитель сделал эту игру, но до конца игра не доделана. Всё как-то примитивно и не качественно. Оплатил ему оговоренный бюджет и всё, на этом, по его понятию, игра доделана. Нужно ...

    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сменить дизайн онлай игры

    $100

    Есть онлайн игра "Морской бой". Нужно придумать графику главной страницы, собственно фоновую картинку. А также сменить ту графику, которая в самой игре, сменить рисунки: караблики, море и т.д.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Игра на флеш

    Разрабатывается игра - морской бой. Нужен человек, который понимает как создать на флеше саму уже игру (дизайн игрового поля, запись в базу). Регистрация, аккаунт пользователей и т.д. не нужно разрабатывать.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Создать социальную сеть

    Здравствуйте. Нужно создать мини социальную сеть как professionali.ru, но с меньшим функционалом. В основном это будет создание групп, обсуждение и т.п. ТЗ вышлю потом. Интересуют сроки и цена.

    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Онлайн игра

    Нужно создать многопользовательскую браузерную игру "Морской бой". Пример 1 к 1 – http://afischa.info/igra.html Интересуют цена и сроки.

    Сайты «под ключ»1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создать аналог флеш-игры

    $100

    Здравствуйте! Разрабатывается браузерная онлайн игра "Морской бой". Нужно помочь переделать флеш модуль игры. Скачать флеш игру здесь - http://afischa.info/igra.html. Этот модуль игры будет загружаться, когда два игрока выбрали друг друга. Через код, переменные через flashvars="347,67924,3,1000,100" загружаются ...

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Поиск новостей

    Нужно отыскивать новости на иноязычных сайтах (английский, немецкий, французский, испанский) и предоставлять только ссылки на эти новости. Оплата будет 0.10$ за одну ссылку.

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Модуль для онлайн игры

    $100

    Здравствуйте! Разрабатываю онлайн игру. Мне нужен один модуль на флеш. Кто разбирается во флеш, проблем с созданием не будет. В прикреплённом файле есть макет флеш модуля. Суть модуля: из базы должны вытягиваться переменные кораблей, пушки и снаряда. Корабли ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Онлайн игра

    Здравствуйте, фрилансеры! Хочу создать игру. Скачайте здесь http://afischa.info/igra.html. По такому мотиву, только немного проще. Суть игры заключается в том, что пользователи создают свою флотилию, т.е. 4 корабля, одно орудие и сражаются между собой (2 игрока) в реальном времени. ...

    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн игрового сайта

    $50

    Здравствуйте. Нужно разработать дизайн сайта игры "Морской бой". Пример как здесь - warfleet.ru - добавить подводную лодку. Также будет: регистрационные данные, некоторые ссылки на раздел сайта. Выберу исполнителя по минимально цене.

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад
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Отзывы фрилансеров
ser_kurov
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Скрипт на PHP
Оплата вовремя. Приятное сотрудничество.
Молодец, работой доволен, выполнил качественно. Сергей справился с задачей. На протяжении работы постоянно был на связи. Всё сделал под мои идеи и пожелания. Полностью присоединяюсь к отзывам предыдущих заказчиков. Человек реально принадлежит к категории фрилансеров в первую очередь ставящих выполнение задачи, а не получение вознаграждения. Я очень доволен!
Ответный отзыв
Tali
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$5
8 баллов
10 лет назад
Виды одежды
По ходу работы задача несколько раз корректировалась, однако в целом проект был завершен успешно и оплачен сразу же.
Выполнила работу как заказывал, более того, сделала больше чем заказывал. Молодец!
Ответный отзыв
Lizy
30 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Сменить дизайн онлай игры
Очень понравилось работать. Хороший заказчик и просто приятный человек. Деньги выплатил, как и договаривались, все по-честному.Приятно с такими людьми работать.
Я очень благодарен Ксении. С терпением относилась к моим поправкам, сделала то, что именно и хотел. Молодец
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Stan-87
36 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$150
10 баллов
11 лет назад
Игра на флеш
С Сергеем порадовала поэтапная работа и своевременная оплата. Плюс интересный заказ.
Молодец! Работой очень доволен, всё сделал, даже свои идеи предложил. Буду теперь всегда обращаться к Вадиму за помощью.
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Iparf
55 летРоссия
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$24
10 баллов
12 лет назад
Дизайн игрового сайта
Безукоризненный заказчик. Приятно работать с человеком, точно знающим, что хочет и умеющим это донести до дизайнера. Оплата сразу по факту.
Спасибо за сделанную работу. Ирина действительно соответствует тем качествам, которые написаны в Портфолио: добросовестность в работе, умение быстро освоить новый программный продукт. Всегда была на связи.
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