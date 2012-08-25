Здравствуйте. Есть сайт http://rivirs.net, нужно разработать дизайн этого проекта. Проект будет переделан по обмену посетителями. Нужно придумать простой дизайн и в тоже время солидный. Иллюстрации можно будет использовать для объяснения работы проекта. Нужно придумать логотип, который отражал бы ...