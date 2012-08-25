Здравствуйте. Нужно создать платежную систему, которая позволяет продавцам принимать BTC и LTC. Примеры сайтов - kojn-app.com, btcmerch.com Ваши цена и сроки.
- Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте. Есть новостной сайт, на который каждый день добавляются новости (скопированные с разных новостных сайтов) разными пользователями. Но при добавлении новостей встречаются похожие новости (дубликаты), взятые с разных сайтов. Нужно разработать модуль, который проверял бы при добавлении ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте. Есть сайт, который нужно наполнять каждый день краткими новостями. В интернете отыскиваем интересные новости: копируем ссылку, заголовок и описываем новость своими словами (250-300 символов). Ваши предложения, и укажите стоимость размещения 100 новостей.Копирайтинг14 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте. Есть проект - http://rivirs.net. Нужно привлечь вебмастеров. Продвигать в поисковых системах не нужно, также не предлагать контекстную рекламу. Прогон по базе каталогов и досок объявлений не эффективный. Более подходит раскрутка на тематических форумах, в соц.сетях, может быть ...Социальные сети (SMM и SMO)2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте. Есть сайт http://rivirs.net, нужно разработать дизайн этого проекта. Проект будет переделан по обмену посетителями. Нужно придумать простой дизайн и в тоже время солидный. Иллюстрации можно будет использовать для объяснения работы проекта. Нужно придумать логотип, который отражал бы ...Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте. Нужно раскрутить проект http://rivirs.net - привлечь рекламодателей и вебмастеров. Ваши предложения: цена, сроки, методы раскрутки.Контекстная реклама7 заявокЗакрыт11 лет назад
Есть сайт http://www.showtube.net Нужно по всем форумам, блогам, в соц.сетях оставить короткие постинги. Выберу исполнителя, который предложит минимальную сумму за один постинг.Социальные сети (SMM и SMO)1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте, веблансеры. Есть игра - http://flotilia.net. Исполнитель сделал эту игру, но до конца игра не доделана. Всё как-то примитивно и не качественно. Оплатил ему оговоренный бюджет и всё, на этом, по его понятию, игра доделана. Нужно ...Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Есть онлайн игра - http://flotilia.net Нужно привлечь игроков. Ваши предложения.Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Есть онлайн игра "Морской бой". Нужно придумать графику главной страницы, собственно фоновую картинку. А также сменить ту графику, которая в самой игре, сменить рисунки: караблики, море и т.д.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
Разрабатывается игра - морской бой. Нужен человек, который понимает как создать на флеше саму уже игру (дизайн игрового поля, запись в базу). Регистрация, аккаунт пользователей и т.д. не нужно разрабатывать.Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $500
Здравствуйте! Нужно создать сайт Вебинар онлайн. Аналог webinar.ua, но с некоторыми изменениями.Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте. Нужно создать мини социальную сеть как professionali.ru, но с меньшим функционалом. В основном это будет создание групп, обсуждение и т.п. ТЗ вышлю потом. Интересуют сроки и цена.Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт12 лет назад
Есть сайт - http://host-link.net Нужно прогнать по форумам, соц. сетям и т.д.Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно создать многопользовательскую браузерную игру "Морской бой". Пример 1 к 1 – http://afischa.info/igra.html Интересуют цена и сроки.Сайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $100
Здравствуйте! Разрабатывается браузерная онлайн игра "Морской бой". Нужно помочь переделать флеш модуль игры. Скачать флеш игру здесь - http://afischa.info/igra.html. Этот модуль игры будет загружаться, когда два игрока выбрали друг друга. Через код, переменные через flashvars="347,67924,3,1000,100" загружаются ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно отыскивать новости на иноязычных сайтах (английский, немецкий, французский, испанский) и предоставлять только ссылки на эти новости. Оплата будет 0.10$ за одну ссылку.Наполнение сайтов1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $100
Здравствуйте! Разрабатываю онлайн игру. Мне нужен один модуль на флеш. Кто разбирается во флеш, проблем с созданием не будет. В прикреплённом файле есть макет флеш модуля. Суть модуля: из базы должны вытягиваться переменные кораблей, пушки и снаряда. Корабли ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте, фрилансеры! Хочу создать игру. Скачайте здесь http://afischa.info/igra.html. По такому мотиву, только немного проще. Суть игры заключается в том, что пользователи создают свою флотилию, т.е. 4 корабля, одно орудие и сражаются между собой (2 игрока) в реальном времени. ...Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
Здравствуйте. Нужно разработать дизайн сайта игры "Морской бой". Пример как здесь - warfleet.ru - добавить подводную лодку. Также будет: регистрационные данные, некоторые ссылки на раздел сайта. Выберу исполнителя по минимально цене.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад