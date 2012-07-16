Дизайн сайта
Сменить дизайн онлай игры
Есть онлайн игра "Морской бой".
Нужно придумать графику главной страницы, собственно фоновую картинку.
А также сменить ту графику, которая в самой игре, сменить рисунки: караблики, море и т.д.
Выбранный исполнитель
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