Шаблон дизайна сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт14 заявок197 просмотров

нужен шаблон дизайна сайта

есть определённый сайт в сети который очень нравится нужно на его основе сделать HTML шаблон для дальнейшего переноса на самописный скрипт ( доработать юзер зону )

HTML
13 лет назад
binders
Эдгарс 
48 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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