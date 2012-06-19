Нужна интро-страница\splash page

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт13 заявок151 просмотр

Требуется страница на сайте которая показывается перед переходом на главную страницу сайта кофейни. Там будет легенда о кофейне(текст), кнопка пропустить. Текст показывается как кадры старого кино...как то так.

Пишите свои предложения. Сроки стоимость.

13 лет назад
Evgenia_a
Евгения 
42 года
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Разработка полного пакета дизайна

    Инвестиционной компании NKrat требуется дизайнер для разработки полного пакета дизайна: 1. Лого 2. Брендбук 3. Дизайн сайта Сроки исполнения - 2-3 недели. От исполнителя требуется доступность в Skype от 4-х часов в день ...

    Дизайн сайтов18 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Шапка с кроликами

    $10

    Нужна шапка с кроликами (для сайта продающего живых кроликов, на развод и на мясо) Желательно разных кроликов на травке симпатично разместить. 1200рх 200рх

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн сайта по вывозу мусора

    $30

    Нужен дизайн 2 стр -главная и внутренняя Вывоз строительного крупногабаритного мусора Использовать в дизайне ключевые слова (счделать отдельные блоки под них) [вывоз мусора] (киев) [вывоз бытового мусора] [вывоз твердых бытовых ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Дизайн финансового сайта

    Здравствуйте Один из проектов нашей компании - Intelligent Negotiator - SaaS решение позволяющее пользователям погашать свои различные задолжности в онлайне, при помощи различных систем оплаты. Пользователь входит, видит свои задолжности - ...

    Дизайн сайтов30 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется дизайн в стиле минимализм

    $200

    Здравствуйте! Требуется дизайн сайта в стиле минимализм. Данный дизайн будет использоваться и для корпоративного сайта и для интернет-магазина компании Требуется нарисовать макет следующих страниц: - ...

    Дизайн сайтов27 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн сайта

    Нужен интересный и качественный дизайн сайта Макеты есть, лого есть, тз есть Всего 1 главная , которую нужо сдать сегодня к вечеру, и еще 7 которые нужно сделать по аналогии с главной ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Сделать различный дизайн для словарей. Drupal 6

    drupal 6 Есть тип материала "Poster", ноды внутри распределены по словарю таксономии. Необходимо сделать так, чтобы ноды, относящиеся к разным терминам, имели различные шаблоны дизайна. Термины таксономии, соответствующие ноды которого должны ...

    Drupal
    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад