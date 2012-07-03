drupal 6 Есть тип материала "Poster", ноды внутри распределены по словарю таксономии. Необходимо сделать так, чтобы ноды, относящиеся к разным терминам, имели различные шаблоны дизайна. Термины таксономии, соответствующие ноды которого должны ...
Дизайн сайта
Нужен интересный и качественный дизайн сайта
Макеты есть, лого есть, тз есть
Всего 1 главная , которую нужо сдать сегодня к вечеру, и еще 7 которые нужно сделать по аналогии с главной
Макеты есть по всем страницам - нужен ваш креатив
Оплата после утверждения
за все 4000р
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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