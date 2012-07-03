Нужен интересный и качественный дизайн сайта

Макеты есть, лого есть, тз есть

Всего 1 главная , которую нужо сдать сегодня к вечеру, и еще 7 которые нужно сделать по аналогии с главной

Макеты есть по всем страницам - нужен ваш креатив

Оплата после утверждения

за все 4000р