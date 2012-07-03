Дизайн сайта

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Завершен5 заявок154 просмотра

Нужен интересный и качественный дизайн сайта

Макеты есть, лого есть, тз есть

Всего 1 главная , которую нужо сдать сегодня к вечеру, и еще 7 которые нужно сделать по аналогии с главной

Макеты есть по всем страницам - нужен ваш креатив

Оплата после утверждения

за все 4000р

13 лет назад
dober-alit
Евгений 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
20 отзывов

Выбранный исполнитель

AlexKantegro
33 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$250
8 дней
Отличная работа, доволен всем процессом ! Александр, сделал все в срок, всегда был на связи - рекомендую, надежный партнер!!!
Понравилось работать с Евгением, приятно, когда заказчик четко знает, что он хочет получить. Всегда буду рад сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

AlexKantegro
33 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад

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